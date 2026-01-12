Трамп пригрозил Ирану невиданными раннее ударами

Американские вооруженные силы изучают варианты оказания «чрезвычайно мощного воздействия» на Иран. В случае нападения Тегерана на американские военные или коммерческие объекты США нанесут по Ирану удары, масштабы которых не имели прецедентов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.