Трамп пригрозил Ирану невиданными раннее ударами

Срочная новость.
Американские вооруженные силы изучают варианты оказания «чрезвычайно мощного воздействия» на Иран. В случае нападения Тегерана на американские военные или коммерческие объекты США нанесут по Ирану удары, масштабы которых не имели прецедентов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
