В Хабаровском крае школьники берут «Билет в будущее»

В Хабаровском крае подвели итоги проекта «Билет в будущее» — масштабной инициативы по профориентации школьниковПрофориентация школьников входит в федеральный проект «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». При поддержке Минпросвещения России и Фонда Гуманитарных Проектов подростки 6—11‑х классов получают шанс заглянуть в мир профессий и сделать первый шаг к карьере, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Результаты этого года впечатляют: свыше 30 тысяч учащихся зарегистрировались на платформе проекта. Это значит, что каждый второй школьник средних и старших классов края уже вовлечён в процесс профессионального самоопределения.
На едином портале «Билет в будущее» ребята проходят онлайн‑диагностику — инструмент, который помогает выявить их склонности и соотнести их с реальными профессиями. Сейчас на платформе уже 19 174 прошедших диагностику учеников и 414 педагогов‑навигаторов, которые сопровождают подростков на пути к осознанному выбору.
Но проект — не только про тесты. Важная часть программы — экскурсии на предприятия края. В этом году 2 836 школьников побывали в цехах заводов, лабораториях и производственных помещениях. Они увидели, как работают инженеры, познакомились с технологиями судостроения, пищевой и лёгкой промышленности, энергетической и космической отраслей. Такие встречи часто становятся поворотными: теория оживает, а профессия перестаёт быть абстрактным понятием.
Расширяется и круг партнёров: в этом году к проекту присоединились 28 новых предприятий. Это открывает перед ребятами больше возможностей найти направление, которое отвечает их интересам.
Параллельно в школах идёт курс «Россия — мои горизонты». Еженедельно ученики 6—11‑х классов посещают занятия, где изучают особенности разных отраслей, пробуют себя в смоделированных профессиональных ситуациях. узнают о перспективах регионального рынка труда.
В минобрнауки края подчёркивают: проект — это инвестиция в будущее региона и страны. Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить миллион квалифицированных рабочих для ключевых отраслей. Первый шаг к этому — помочь школьникам осознанно выбрать профессию.
«Билет в будущее» не просто знакомит с профессиями — он выстраивает мост между школой, производством и трудоустройством. И судя по числу участников, этот мост становится всё шире.