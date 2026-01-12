В Хабаровском крае школьники берут «Билет в будущее»

Но проект — не только про тесты. Важная часть программы — экскурсии на предприятия края. В этом году 2 836 школьников побывали в цехах заводов, лабораториях и производственных помещениях. Они увидели, как работают инженеры, познакомились с технологиями судостроения, пищевой и лёгкой промышленности, энергетической и космической отраслей. Такие встречи часто становятся поворотными: теория оживает, а профессия перестаёт быть абстрактным понятием.