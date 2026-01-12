Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта на Украине

Срочная новость.
На данный момент в деле урегулирования конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше