В Приморье добавили вагоны в электричках для разгрузки дорог после снегопада

Власти Приморского края приняли срочные меры для помощи пассажирам, которым сложно добираться на работу из-за последствий сильного снегопада. С 11 января на самых востребованных направлениях электропоезда начали курсировать с дополнительными вагонами. Это решение должно увеличить провозную способность общественного транспорта и дать людям альтернативу личным автомобилям на заснеженных дорогах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Особое внимание уделено маршрутам в районе Владивостока, где ожидается значительный рост пассажиропотока. Уже сейчас к составам добавляют по два вагона, а 12 января их количество могут увеличить еще, если в этом будет необходимость. Транспортные власти будут следить за ситуацией на дорогах и оперативно реагировать на спрос.
Такая мера позволит перевозить значительно больше людей и снизить нагрузку на автобусы и автомобильные магистрали, которые до сих пор не полностью очищены от снежных заносов. Пассажирам советуют следить за обновлениями расписания и быть готовыми к тому, что электрички станут длиннее и вместительнее.