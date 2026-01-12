Трамп: США так или иначе получат Гренландию

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона «так или иначе» получит Гренландию.
«Так или иначе, мы возьмём Гренландию», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Президент США отметил, что если Соединённые Штаты не заберут себе остров, то это якобы сделают Российская Федерация или Китайская Народная Республика.
«Если мы не заберём Гренландию, её заберут Россия или Китай, и я этого не допущу», — заявил Трамп.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать». По данным Origo, Европа нервничает из-за риторики Соединённых Штатов в отношении Гренландии.
По информации The Mail on Sunday, Трамп поручил Объединённому командованию специальных операций США подготовить детальный план возможного вторжения в Гренландию.
Ранее генерал ВС Франции в отставке Николя Ришу заявил, что Гренландия является красной линией, он прокомментировал слова Трампа касающиеся присоединения острова к США. По его словам, Соединённые Штаты могут стать врагами.