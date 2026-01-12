Welt: В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики

Более тысячи домов в Киеве остаются без отопления. Об этом 11 января сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В личном блоге он заявил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается «очень сложной», а морозы, которые сохранятся в регионе в ближайшие дни, лишь усугубляют обстановку.