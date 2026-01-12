Welt: В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики

В Киеве сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. Об этом сообщил находящийся на Украине корреспондент канала Welt Кристоф Ваннер.
— Это уже заметно: жителям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Затем снова отключается вода и электричество, — заявил он.
Более тысячи домов в Киеве остаются без отопления. Об этом 11 января сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В личном блоге он заявил, что ситуация с энергоснабжением в городе остается «очень сложной», а морозы, которые сохранятся в регионе в ближайшие дни, лишь усугубляют обстановку.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский отчитал Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве более полумиллиона жителей остались без электричества. Она отметила, что три тысячи потребителей в Черниговской области также лишились света.