В Приморье задержаны автожулики, обманувшие более 400 человек

Следствие установило, что предполагаемые организаторы схемы размещали в Интернете объявления о поставке машин из Японии по ценам, существенно ниже в сравнении со среднерыночными, а во Владивостоке и Находке была развернута сеть филиалов, где с клиентами оформляли дистанционные договоры с указанием банковских реквизитов подставных физических лиц и обязательной предоплатой без возврата денег при отказе от сделки.