В Приморье задержаны автожулики, обманувшие более 400 человек

Полицейские Приморского края задержали семерых жителей Находки, подозреваемых в участии в мошеннической схеме по реализации автомобилей с аукционов Японии, по которой пострадали более 400 человек и причинён ущерб свыше 130 миллионов рублей.
О задержании участников схемы сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале «Полиция Приморья», указав, что расследование ведётся по объединённому уголовному делу о мошенничестве по статье 159 УК РФ.
Следствие установило, что предполагаемые организаторы схемы размещали в Интернете объявления о поставке машин из Японии по ценам, существенно ниже в сравнении со среднерыночными, а во Владивостоке и Находке была развернута сеть филиалов, где с клиентами оформляли дистанционные договоры с указанием банковских реквизитов подставных физических лиц и обязательной предоплатой без возврата денег при отказе от сделки.
Когда заказчики получали транспортные средства, они обнаруживали, что заявленные характеристики или стоимость автомобилей не соответствуют ожиданиям, часть машин приходила без необходимых сопроводительных документов, однако люди всё равно забирали их, чтобы не лишиться одновременно и денег, и купленного автомобиля.
Задержаны пятеро мужчин и две женщины, у которых в ходе обысков по местам жительства изъяли мобильные телефоны, электронные носители, денежные средства и другие предметы и документы, которые, по мнению следствия, могут иметь доказательственное значение.
В настоящее время трое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а ранее полиция сообщала о задержании 34‑летнего мужчины, которого считают организатором этой противоправной деятельности и который сейчас ожидает вынесения приговора суда по предъявленным обвинениям.
Уголовное законодательство предусматривает, что за мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере, возможным наказанием является лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.