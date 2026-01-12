В Новосибирске продлили разрешение на строительство первого в Сибири медресе до 31 декабря 2026 года. Соответствующая информация опубликована на муниципальном портале города.
Работы на улице Мира, рядом с соборной мечетью имени Кунта-Хаджи Кишиева, ведутся с 2017 года. Строительством занимается местная мусульманская религиозная организация «Соборная мечеть».
Согласно документу, медресе будет иметь высоту от 4 до 9 этажей, высота составит 37,22 метра. Общая площадь здания превысит 6,3 тысячи квадратных метров.