Работодатели смогут отправлять сотрудников на приём к психиатру с 1 марта

Между тем, после новогодних каникул работодателей может ждать заметная просадка продуктивности сотрудников. По оценке эксперта, в первые дни после праздников эффективность работников снижается на 30−40% — и это происходит независимо от формата занятости: офис, гибрид или удалёнка. «Раскачка» обычно занимает около недели: за это время коллектив постепенно возвращается в рабочий ритм и стабилизирует темп.