Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работодатели смогут отправлять сотрудников на приём к психиатру с 1 марта

С 1 марта 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование, если в ходе периодического медосмотра у работника выявят признаки психического расстройства. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент Пироговского университета Мария Соловьева.

Источник: Life.ru

По её словам, изменения закрепляют право работодателя отдельно инициировать такое освидетельствование по итогам медосмотра и дают возможность быстрее реагировать на возможные изменения психического состояния сотрудника.

По результатам процедуры человека могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ из-за психического расстройства. Освидетельствование включает приём у врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование.

Между тем, после новогодних каникул работодателей может ждать заметная просадка продуктивности сотрудников. По оценке эксперта, в первые дни после праздников эффективность работников снижается на 30−40% — и это происходит независимо от формата занятости: офис, гибрид или удалёнка. «Раскачка» обычно занимает около недели: за это время коллектив постепенно возвращается в рабочий ритм и стабилизирует темп.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.