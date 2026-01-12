Работодатели смогут отправлять сотрудников на приём к психиатру с 1 марта

По её словам, изменения закрепляют право работодателя отдельно инициировать такое освидетельствование по итогам медосмотра и дают возможность быстрее реагировать на возможные изменения психического состояния сотрудника.
По результатам процедуры человека могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ из-за психического расстройства. Освидетельствование включает приём у врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также психопатологическое обследование.
Между тем, после новогодних каникул работодателей может ждать заметная просадка продуктивности сотрудников. По оценке эксперта, в первые дни после праздников эффективность работников снижается на 30−40% — и это происходит независимо от формата занятости: офис, гибрид или удалёнка. «Раскачка» обычно занимает около недели: за это время коллектив постепенно возвращается в рабочий ритм и стабилизирует темп.
