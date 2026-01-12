Большинству хабаровчан в январе нужно отработать чуть больше сотни часов

Первая рабочая неделя в наступившем новом 2026 году стартовала для россиян. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», после длинных праздничных каникул отработать в январе останется 120 часов. Однако эксперты уточняют, что это в основном относится к тем, кто работает по 40-часовому недельному графику.
— С учетом праздников и выходных в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих. При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов, — прокомментировал эксперт РИА Новости.
Собеседник также отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период — квартал, полугодие или год.
Напомним, в следующем зимнем месяце россиян также ждут праздничные выходные. Подарит три дня отдыха подряд День защитника Отечества: