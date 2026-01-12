Спуск на Капитана Шефнера во Владивостоке откроют во второй половине дня понедельника

Отметим, что Владивосток начал трудовую неделю с транспортного коллапса. Утром уровень пробок достиг максимальных 10 баллов. Погода пока не радует: 12 января в краевой столице мороз до −12 °C, гололёд и снег к вечеру. Ветер днём северный, ближе к ночи сменится на южный.