Спуск на Капитана Шефнера во Владивостоке откроют во второй половине дня понедельника

Коммунальные службы завершают уборку после ночных расчисток.

Источник: PrimaMedia.ru

Дорога на улице Капитана Шефнера во Владивостоке, закрытая из-за обильного снега, вновь станет проезжей во второй половине текущего дня. Ночью бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» обработали участок реагентами и провели расчистку, сообщила пресс-служба администрации города.

«Ориентировочно к обеду сюда вновь зайдёт спецтехника, которая уберёт образовавшуюся шугу и оставшийся снег с проезжей части. После этого проезд будет открыт», — говорится в сообщении.

Отметим, что Владивосток начал трудовую неделю с транспортного коллапса. Утром уровень пробок достиг максимальных 10 баллов. Погода пока не радует: 12 января в краевой столице мороз до −12 °C, гололёд и снег к вечеру. Ветер днём северный, ближе к ночи сменится на южный.