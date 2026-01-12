Первая рабочая неделя 2026 года началась для новосибирцев

Новогодние каникулы, которые в этом году стали рекордными и длились 11 дней, завершились. Однако многих жителей Сибири уже волнует, как будут распределены выходные в феврале и марте 2026 года. Об этом пишет Vn.ru.
В 2026 году в России из-за праздничных дат ожидается семь укороченных рабочих недель. В День защитника Отечества и Международный женский день предусмотрены трёхдневные выходные — с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Отдых начнётся в субботу, а к работе россияне вернутся только во вторник.
Так, в феврале 2026 года выходными станут: — суббота, 21 февраля;— воскресенье, 22 февраля;— понедельник, 23 февраля.
А в марте отдых продлится: — суббота, 7 марта;— воскресенье, 8 марта;— понедельник, 9 марта.
Между тем возвращение к рабочему ритму после длинных праздников даётся многим непросто. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области отмечают, что это связано с физиологическими причинами.
Специалисты поясняют, что в праздничный период чаще всего сбивается режим сна, а его нехватка отражается на уровне физической активности и пищевых привычках. Эти факторы тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на общее состояние здоровья. Исследования показывают, люди, которые хронически недосыпают, чаще выбирают калорийную и сладкую пищу, меньше двигаются, а употребление алкоголя делает сон прерывистым и менее качественным.