Первая рабочая неделя 2026 года началась для новосибирцев

Специалисты поясняют, что в праздничный период чаще всего сбивается режим сна, а его нехватка отражается на уровне физической активности и пищевых привычках. Эти факторы тесно взаимосвязаны и напрямую влияют на общее состояние здоровья. Исследования показывают, люди, которые хронически недосыпают, чаще выбирают калорийную и сладкую пищу, меньше двигаются, а употребление алкоголя делает сон прерывистым и менее качественным.