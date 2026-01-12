Трамп: Если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из своего поместья привел очередной аргумент, почему США должны получить Гренландию. Оказывается, таким образом американцы якобы планируют защитить территорию от захвата другими странами.