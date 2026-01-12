Трамп: Если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из своего поместья привел очередной аргумент, почему США должны получить Гренландию. Оказывается, таким образом американцы якобы планируют защитить территорию от захвата другими странами.
«Если мы не возьмем Гренландию, то это сделают Россия или Китай, я этого не допущу», — сказал он.
Как писал сайт KP.RU, Вашингтон может вновь провести военную операцию. На этот раз целью станет Гренландия. Как следует из заявления Белого дома, военный путь является одним из вариантов для приобретения острова.
В документе подчеркивается, что сам президент США Дональд Трамп нацелен на присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. В Белом доме напомнили, что американский лидер считает приобретение острова приоритетом «национальной безопасности» государства.