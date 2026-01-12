Богатырев после развода с Арнтгольц улетел в Таиланд

Актер Марк Богатырев после развода с коллегой Татьяной Арнтгольц улетел из РФ и проводит начало года в Таиланде.
На своей странице в социальной сети он рассказал, что старается приезжать в эту страну каждый год, чтобы ощутить простоту мира и вернуться к себе настоящему. В своих рассуждениях знаменитость отметил, что, проживая сложные эмоции, человек словно заново учится безусловной любви и принятию себя.
— Важно, что, как бы мы ни стремились к обладанию, стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру! — написал Богатырев.
В декабре 2025 года Марк Богатырев в интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!» намекнул, что расставание с Татьяной Арнтгольц произошло из-за его психологических проблем, которые у него развились из-за отсутствия примера полноценной семьи в детстве. По словам актера, его воспитанием занималась бабушка, в то время как родители минимально участвовали в его жизни. Он отметил, что этот детский опыт продолжает влиять на его взгляды.
Артист 12 ноября подал заявление на развод с супругой, с которой он прожил вместе пять лет, в Лефортовский суд города Москвы. Позже Богатырев прокомментировал свое решение, рассказав, что «время всегда расставляет все на свои места». Кроме того, он намекнул поклонникам на большие перемены в личной жизни.