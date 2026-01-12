Богатырев после развода с Арнтгольц улетел в Таиланд

В декабре 2025 года Марк Богатырев в интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!» намекнул, что расставание с Татьяной Арнтгольц произошло из-за его психологических проблем, которые у него развились из-за отсутствия примера полноценной семьи в детстве. По словам актера, его воспитанием занималась бабушка, в то время как родители минимально участвовали в его жизни. Он отметил, что этот детский опыт продолжает влиять на его взгляды.