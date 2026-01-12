Россиянам рассказали, как накопить на пенсию по 1 тысяче рублей в месяц

Он привёл примеры расчётов для программы долгосрочных сбережений (ПДС). Если откладывать по 1 000 рублей в месяц, то за 25 лет сумма, по его оценке, может вырасти примерно до 2,1 млн рублей. Дальше эти деньги можно забрать единовременно или оформить негосударственную пенсию — например, получать около 18 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет либо около 6 тыс. рублей ежемесячно пожизненно.
Если ту же 1 000 рублей в месяц откладывать 30 лет, итоговая сумма, по словам Белякова, составит порядка 3,5 млн рублей — это уже ориентир на выплаты около 30 тыс. рублей в месяц на 10 лет или около 11 тыс. рублей пожизненно.
Есть и вариант для тех, кто готов откладывать больше: 3 000 рублей в месяц, как подсчитал эксперт, за 15 лет могут превратиться примерно в 2,2 млн рублей. Это соответствует выплатам порядка 19 тыс. рублей ежемесячно на 10 лет или около 5 тыс. рублей в месяц пожизненно.
Ранее сообщалось, что в 2026 году пенсионеров ждут сразу несколько индексаций. Прибавку смогут получить разные категории, и повышение запланировано в три этапа. Так, например, с 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности и по потере кормильца) должны вырасти на 7,6%.
