Россиянам рассказали, как накопить на пенсию по 1 тысяче рублей в месяц

Он привёл примеры расчётов для программы долгосрочных сбережений (ПДС). Если откладывать по 1 000 рублей в месяц, то за 25 лет сумма, по его оценке, может вырасти примерно до 2,1 млн рублей. Дальше эти деньги можно забрать единовременно или оформить негосударственную пенсию — например, получать около 18 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет либо около 6 тыс. рублей ежемесячно пожизненно.