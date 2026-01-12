Ричмонд
Хабаровские скульпторы победили в конкурсе снежных фигур в Новосибирске

Художники изобразили обряд задабривания духа воды.

Источник: КП-Новосибирск

В Новосибирске состоялся XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры, в котором приняли участие 10 команд с разных уголков России. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска заняла в нем уверенное первое место.

Главная тема фестиваля — «Моя культурная столица». Участникам предстояло отразить в своих композициях красоту родного края.

Хабаровская команда «Амурские тигрицы» создали настоящий шедевр — скульптуру «Щедрый дар Поди».

Сюжет скульптуры основан на драматическом противостоянии человека и природы. Показана напряженная сцена подледной рыбалки, где успех зависит не только от физической силы и мастерства, но и от истинной духовной стойкости. Чтобы призвать удачу своему земляку, жители деревни активно приносят дары и задабривают духа воды Поди.