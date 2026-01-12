Хабаровские скульпторы победили в конкурсе снежных фигур в Новосибирске

Сюжет скульптуры основан на драматическом противостоянии человека и природы. Показана напряженная сцена подледной рыбалки, где успех зависит не только от физической силы и мастерства, но и от истинной духовной стойкости. Чтобы призвать удачу своему земляку, жители деревни активно приносят дары и задабривают духа воды Поди.