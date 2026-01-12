Трамп: США всерьёз рассматривают возможность силового ответа на события в Иране

По словам президента США Дональда Трампа, в ответ на возможную атаку Ирана на американские объекты США применят силу, превосходящую все, что испытывала ранее страна.
При этом глава Белого дома заявил, что Вашингтон может помочь восстановить в Иране доступ к сети, в частности, с помощью спутникового сервиса Starlink.
Кроме этого, по словам Трампа, США серьезно изучают возможные ответные меры на иранские события, вплоть до применения силы.
В свою очередь газета New York Times писала, что Трампу доложили о возможных планах военного вмешательства в Иран на фоне протестов.
Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию американского президента. Тогда он подчеркнул, что Трамп лишь делает вид, что поддерживает иранцев, а на деле преследует личные цели.