Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США всерьёз рассматривают возможность силового ответа на события в Иране

Трамп: если Иран ударит по США, Вашингтон нанесёт мощнейший в истории удар.

Источник: Комсомольская правда

По словам президента США Дональда Трампа, в ответ на возможную атаку Ирана на американские объекты США применят силу, превосходящую все, что испытывала ранее страна.

При этом глава Белого дома заявил, что Вашингтон может помочь восстановить в Иране доступ к сети, в частности, с помощью спутникового сервиса Starlink.

Кроме этого, по словам Трампа, США серьезно изучают возможные ответные меры на иранские события, вплоть до применения силы.

В свою очередь газета New York Times писала, что Трампу доложили о возможных планах военного вмешательства в Иран на фоне протестов.

Накануне верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию американского президента. Тогда он подчеркнул, что Трамп лишь делает вид, что поддерживает иранцев, а на деле преследует личные цели.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше