В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка, трое ранены

В результате взрыва он получил ранения глаз и рук, а двое охранников комплекса отделались лёгкими травмами. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее Life.ru писал, что 24-летний мужчина в Миссисипи убил шестерых родственников, включая семилетнюю девочку, которую ему помешали изнасиловать. Он открыл стрельбу в нескольких домах, а потом скрылся. Полиции понадобилось около полутора суток, чтобы задержать подозреваемого.
