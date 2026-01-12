Ричмонд
В элитном ЖК в Стамбуле взорвалась доставленная курьером посылка, трое ранены

В элитном жилом комплексе в районе Зейтинбурну в Стамбуле произошёл взрыв доставленной курьером посылки. По данным телеканала NTV, инцидент случился в субботу, когда получатель с инициалами Д. Х. открыл коробку на ресепшне ЖК.

Источник: Life.ru

В результате взрыва он получил ранения глаз и рук, а двое охранников комплекса отделались лёгкими травмами. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее Life.ru писал, что 24-летний мужчина в Миссисипи убил шестерых родственников, включая семилетнюю девочку, которую ему помешали изнасиловать. Он открыл стрельбу в нескольких домах, а потом скрылся. Полиции понадобилось около полутора суток, чтобы задержать подозреваемого.

