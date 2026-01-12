Челябинцев зовут охранять Крымский мост за 258 тысяч рублей

Ранее в Челябинске предлагали альтернативные варианты временной занятости — работу тайными покупателями с оплатой до 1500 рублей за задание, при этом соискатели сообщали о трудностях и случаях обмана с выплатами. На фоне сообщений о том, что жители Челябинской области стали вдвое чаще искать подработку, в том числе в общепите со средним заработком около 32 тысяч рублей, им теперь предлагают и более высокооплачиваемые вахтовые вакансии.