Трамп: США нанесут невиданные удары по Ирану при атаке на американские базы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут «невиданные» удары по иранской территории в случае «атаки» Ирана на военные, а также коммерческие объекты США.
«Если они это сделают, мы нанесём им удары такой силы, какой они ещё никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, в Иране обострились протестные настроения. Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим, что экономические реформы будут продолжаться. Кроме того, он пообещал решение проблем.
Пезешкиан обвинил в организации беспорядков Соединённые Штаты и Израиль.
По информации The New York Times в Белом доме обсуждают возможность нанесения военных ударов по Ирану на фоне продолжающихся протестов в стране. По данным CNN, Трамп не рассматривает вариант размещения американского военного контингента на территории Ирана в рамках возможного вмешательства Вашингтон.
Ранее сообщалось, что Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, обратился к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с призывом к сотрудничеству по вопросу, который касается Ирана.