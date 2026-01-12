Трамп рассказал о прогрессе в процессе урегулирования конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
«Я хочу спасти жизни… Все, что я могу — это остановить этот [конфликт]. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении», — сказал Трамп журналистам на борту самолета.
Накануне Трамп снова высказался о процессе урегулирования на Украине. По мнению Трампа, конфликт можно урегулировать. Он заявил, что переговоры дают основание полагать, что кризис в любом случае будет разрешен.
Тогда же хозяин Белого дома охарактеризовал отношения с президентом России Владимиром Путиным как «отличные» и признался в своей «любви» к РФ. По его словам, ему удается с ним «ладить».
В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова к диалогу с Украиной. Например, российский глава заявил, что Москв готова к миру на условиях 2023 года, однако не видит аналогичной готовности у украинской стороны.