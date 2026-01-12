Ричмонд
Трамп ответил на вопрос о выходе США из НАТО: «Мы тратим на них много денег»

Трамп: НАТО расстроился бы из-за выхода США из альянса.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс расстроился бы в случае выхода США из организации. Но этот шаг в результате помог сэкономить много денег. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Ну, возможно, НАТО был бы этим недовольно. А возможно, НАТО сэкономил бы много денег», — сказал глава Белого дома.

При этом он усомнился, что в случае необходимости союзники по НАТО пришли бы на помощь Вашингтону.

«А пришли бы они к нам на помощь? Я не уверен, что пришли бы. Знаете, мы тратим на НАТО много денег, и я не уверен, что они пришли бы на помощь», — заключил Дональд Трамп.

СМИ отмечали, что европейские чиновники обеспокоены молчанием руководства НАТО по поводу заявлений Трампа о Гренландии. Это подрывает доверие к способности блока защищать интересы Дании. В дипломатических кругах считают, что отсутствие публичной позиции лишь усиливает ощущение безнаказанности США в отношениях с союзниками.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой в адрес Испании из-за недостаточного финансирования оборонного сектора. Вместе с тем, глава Белого дома призвал выгнать страну из альянса.

