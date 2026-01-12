Трамп анонсировал возможную сделку США с Кубой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал возможную сделку с Кубой. Соответствующее заявление политик сделал в беседе с журналистами.
«Мы говорим с Кубой. И вы это скоро узнаете», — подчеркнул американский лидер, отметив, что в скором времени планирует рассказать о сделке с этой страной.
Как писал сайт KP.RU, Трамп заявил, что Куба больше не получит нефть и деньги из Венесуэлы. По его словам, Венесуэле не требуется защита со стороны Кубы, так как ее якобы будет защищать американская армия.
Незадолго до этого Дональд Трамп пригрозил властям Кубы. Республиканец утверждает, что судьба страны «висит на волоске» и у нее «большие проблемы».
В латиноамериканской стране резко ответили на заявления республиканца. Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.