В начале рабочей недели в Тюмени резко похолодает

В Тюмени, 12 января, будет облачно с прояснениями. В дневные часы температура воздуха повысится до −10 градусов, а ночью может похолодать до −31.

Днем может похолодать до −20 градусов.

«В среду, 12 января, в Тюмени облачно с прояснениями. Днем −10, −15, местами −20. Ночью −16, −31, местами −36», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, ожидается небольшой снег.

На протяжении суток в регионе сохранится северный ветер с порывами до 9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Занятия первой смены в школах Тюмени сегодня проходят в обычном режиме — отмена по климатическим условиям не предусмотрена.