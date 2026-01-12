Утром 12 января в Иркутске образовались 9-балльные пробки

Первое рабочее утро в Иркутске в 2026 году началось стабильно — с пробок. Сибиряки встали в заторы, которые оцениваются по данным онлайн-карт в девять баллов.
— А так хорошо было ездить на работу, пока все отдыхали, — негодуют автомобилисты. — Скучали по пробкам?
Сейчас движение затруднено на улицах Маяковского, Челнокова, Партизанской, Трилиссера и многих других. Стоят в заторе и тех, кто находится в центре города. Тяжелая обстановка на Глазковском и Иннокентьевских мостах. Вероятно, пробки могли и образоваться из-за выпавшего снега, который шел на протяжении всего предыдущего дня. Напомним, 11 января в областном центре выпало 40% осадков.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что с 1 января с улиц столицы Приангарья вывезли более 15 тысяч тонн снега.