Утром 12 января в Иркутске образовались 9-балльные пробки

Сейчас движение затруднено на улицах Маяковского, Челнокова, Партизанской, Трилиссера и многих других. Стоят в заторе и тех, кто находится в центре города. Тяжелая обстановка на Глазковском и Иннокентьевских мостах. Вероятно, пробки могли и образоваться из-за выпавшего снега, который шел на протяжении всего предыдущего дня. Напомним, 11 января в областном центре выпало 40% осадков.