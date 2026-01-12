Левитт призвала прочесть о тайном оружии США, якобы примененном в Венесуэле

Ранее о секретном оружии, якобы применённом при захвате Мадуро, сообщила также газета New York Post. Журналисты сослались на сотрудника службы безопасности венесуэльского лидера. Утверждалось, что американские военные «запустили что-то», что напоминало звуковую волну. После этого, как уточнялось в интервью, у охранников Мадуро и других находившихся рядом людей пошла кровь из носа. У некоторых также наблюдалась рвота с кровью. Кроме того, люди не могли встать.