Левитт призвала прочесть о тайном оружии США, якобы примененном в Венесуэле

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рекомендовала ознакомиться с публикациями в Сети, в которых говорится, что США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы применили неизвестное оружие, обездвижившее его охрану.
Речь идёт об интервью человека, который утверждает, что стал свидетелем операции, проведённой американскими военными в Каракасе. Он заявил, что является бывшим охранником венесуэльского президента.
Разговор с ним обнародовал в социальной сети X* некий Майк Неттер, который называет себя «инфлюенсером» (лидер мнения).
«Бросьте всё, что вы делаете, и прочитайте это», — написала Левитт на своей странице, закрепив эту публикацию.
Ранее о секретном оружии, якобы применённом при захвате Мадуро, сообщила также газета New York Post. Журналисты сослались на сотрудника службы безопасности венесуэльского лидера. Утверждалось, что американские военные «запустили что-то», что напоминало звуковую волну. После этого, как уточнялось в интервью, у охранников Мадуро и других находившихся рядом людей пошла кровь из носа. У некоторых также наблюдалась рвота с кровью. Кроме того, люди не могли встать.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, США применили в Венесуэле оружие, поражающим фактором которого является сверхмощное электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. Эксперт также указал на два серьёзных недостатка, которые имеются у такой технологии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.