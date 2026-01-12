Трамп заявил, что собирается встретиться с Родригес

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
Он уточнил, что это встреча произойдёт «в какой-то момент».
«В какой-то момент я встречусь», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. Трамп утверждает, что Венесуэла находится под контролем США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики перед Национальной ассамблеей.
По словам Родригес, республика не находится в состоянии войны, при это она отметила, что Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет приобретать только продукцию США на средства, которые венесуэльская сторона выручит от сделки по продаже своей нефти.