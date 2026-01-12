Трамп заявил, что собирается встретиться с Родригес

Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. Трамп утверждает, что Венесуэла находится под контролем США.