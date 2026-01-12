«Пик удачи»: названы наиболее счастливые дни, когда можно выиграть миллион в лотерею

По статистике наиболее счастливыми днями для выигрыша в лотерею выделяют 3-е число, а также — субботу.
Россияне чаще всего покупают лотерейные билеты, приносящие выигрыши свыше одного миллиона рублей, третьего числа месяца и по субботам. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
«Исследование показало пять “пиков удачи” по числам месяца: третье число — 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число — 4,2% и 6-е и 12-е числа — по 4,1%», — отметили в компании в беседе с РИА Новости. Кроме того, еще 4% выигрышных билетов россияне приобрели 11-го числа, а 3,9% — четвертого. В компании пояснили, что речь идет только о тех случаях, когда по билету был получен выигрыш от одного миллиона рублей и выше.
Отдельно оператор всероссийских лотерей проанализировал, в какие дни недели будущие миллионеры чаще всего совершают покупку. Наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу — на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье — пятница (14,1%). Оставшаяся доля крупных выигрышей распределена между понедельником, четвергом и воскресеньем.
Ранее в «Национальной Лотерее» сообщали, что география крупных выигрышей охватывает все регионы России, а лидером по числу новых миллионеров стала Московская область с 34 победителями. С января по ноябрь 2025 года в стране появилось 883 участника, выигравших от 1 млн рублей, а общая сумма таких призов почти достигла 3 млрд рублей.