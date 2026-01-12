«Пик удачи»: названы наиболее счастливые дни, когда можно выиграть миллион в лотерею

«Исследование показало пять “пиков удачи” по числам месяца: третье число — 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число — 4,2% и 6-е и 12-е числа — по 4,1%», — отметили в компании в беседе с РИА Новости. Кроме того, еще 4% выигрышных билетов россияне приобрели 11-го числа, а 3,9% — четвертого. В компании пояснили, что речь идет только о тех случаях, когда по билету был получен выигрыш от одного миллиона рублей и выше.