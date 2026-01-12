Ричмонд
Пентагон заблокировал доставку интим-товаров американским военным

Пентагон начал наводить порядок в личной жизни военных США.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон направил два официальных письма канадскому секс-шопу Bonjibon с требованием остановить поставки военнослужащим США интим-товаров. Об этом телеканалу CTV News рассказала совладелица магазина Грейс Беннетт.

Кроме того, отметила предпринимательница, оборонное ведомство США возвратило в магазин товары для взрослых, которые ранее торговцы отправили на американскую военно-морскую базу в Бахрейне.

Беннетт уточнила, что покупателям вернули деньги и сообщили им о сложившейся ситуации.

«Нас это повеселило. Мы никого не осуждаем и хотим, чтобы люди могли заказывать, что хотят», — сказала она.

Напомним, год назад президент США Дональд Трамп запретил трансгендерные* войска и армейские программы по инклюзивности.

А недавно глава Пентагона Пит Хегсет назвал главные проблемы, которые осложняют набор людей в армию США. По словам министра, они связаны с повальным ожирением и тупостью среди американцев.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

