За голосовое сообщение с оскорблениями можно получить штраф

Отправка голосового сообщения с оскорбительными высказываниями в мессенджере на территории РФ может повлечь за собой административный штраф. Об этом сообщают российские СМИ.

Голосовое сообщение с оскорблениями является поводом для назначения административного штрафа.

Московский суд рассмотрел дело, связанное с оскорблениями в мессенджере, пишет РИА Новости. Согласно материалам производства, женщина направила своей собеседнице в Telegram ряд аудиосообщений, содержащих оскорбительные высказывания. Адресат обратилась в прокуратуру, где в действиях отправительницы усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП «Оскорбление».

В рамках рассмотрения дела в качестве одного из доказательств был использован протокол прослушивания аудиозаписи. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Согласно материалам суда, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.