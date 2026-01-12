За голосовое сообщение с оскорблениями можно получить штраф

В рамках рассмотрения дела в качестве одного из доказательств был использован протокол прослушивания аудиозаписи. В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Согласно материалам суда, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.