Рабочая неделя в ХМАО начинается с морозов: где объявлены актированные дни

В понедельник, 12 января, на территории ХМАО днем прогнозируется температура воздуха от −15 до −26 градусов. Ночью и утром могут быть сильные морозы до −32 градусов. Ожидается небольшой снег и северный ветер с порывами до 9 м/с.

Объявлены актированные дни для учеников 1−4 классов.

Актированные дни в ХМАО 12 января: отмена занятий для первой смены.

В ряде населенных пунктов ХМАО отменены занятия для учащихся 1−4 классов. Причиной стали сильные морозы: местами температура воздуха в населенных пунктах опускается до −30 градусов.

Белоярский, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Казым.

Когда в ХМАО объявляют актированные дни.

Решение об отмене очных занятий принимают с учетом температуры воздуха и силы ветра. Если уроки отменяют, школы переходят на дистанционное обучение — такая практика действует в регионе с 2020 года.

Для младших школьников (1−4 классы) занятия отменяют при температуре от −24 градусов (если ветер сильнее 10 м/с) до −29 (без ветра). Для учащихся 1−9 классов порог ниже: от −27 градусов (при сильном ветре) до −32 (в безветренную погоду). Старшеклассники (10−11 классы) остаются дома при температуре от −31 (если ветер превышает 10 м/с) до −36 (без ветра).