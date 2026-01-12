В Красноярске на острове Татышев у главной елки закрыли ледовый городок. Но это только на 12 января. Объявлен технический день, чтобы специалисты смогли проверить состояние ледовых конструкций — фигур, горок. Во время длительных новогодних каникул здесь был большой наплыв посетителей. Этому благоприятствовала комфортная погода.
Территорию ледового городка почистят, фигуры отремонтируют. И уже завтра, 13 января, вновь можно будет приезжать сюда целыми семьями с 10 часов утра до 22 вечера. Наверняка накануне старого Нового года вновь будет наплыв народа.
При этом каток на острове продолжает работать с 10 до 21:30 часов. А лыжные трассы — круглосуточно.