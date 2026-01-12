Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские спортсмены привезли 9 медалей с чемпионата мира по джиу-джитсу

Они триумфально выступили на престижных всемирных соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники омских клубов «Держава» и «Ермак» завоевали 9 медалей на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ. Турнир собрал 6 тысяч участников в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном министерстве спорта 12 января.

Яна Агеева выиграла золото в дисциплине INFANT GI и серебро в NO-GI. Артемий Канунников взял бронзу и серебро в своих категориях, а Вадим Демин стал серебряным призером среди юниоров. Медали также завоевали Андрей Капитоненко, Тимур Ахметов и Екатерина Марченкова. Каждая из наград стала ценным вкладом в общий успех команды.

Ранее «КП Омск» рассказала, что ХК «Авангард» собирается усилить команду еще одним форвардом.