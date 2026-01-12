Омские спортсмены привезли 9 медалей с чемпионата мира по джиу-джитсу

Яна Агеева выиграла золото в дисциплине INFANT GI и серебро в NO-GI. Артемий Канунников взял бронзу и серебро в своих категориях, а Вадим Демин стал серебряным призером среди юниоров. Медали также завоевали Андрей Капитоненко, Тимур Ахметов и Екатерина Марченкова. Каждая из наград стала ценным вкладом в общий успех команды.