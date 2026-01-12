В Новосибирске подготовили купели к Крещенским купаниям

Как отмечают в МАСС, купели будут открыты для посещения только при строгом соблюдении всех требований и нормативов безопасности. Основная задача спасателей — обеспечить безопасное проведение крещенского обряда и предотвратить возможные происшествия.
Специалисты напоминают, что участие в купаниях требует ответственного подхода и предварительной подготовки. Перед погружением рекомендуется проконсультироваться с врачом, так как купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проблемами с щитовидной железой, острыми воспалительными процессами, а также беременным женщинам.
Тем, кто не практикует закаливание регулярно, советуют начинать подготовку заранее — с контрастного душа, обливаний прохладной водой и непродолжительных прогулок на свежем воздухе. Также важно правильно подобрать экипировку: тёплое полотенце, сухую одежду, нескользящую обувь и головной убор.
Во время купания спасатели рекомендуют предварительно размяться, заходить в воду постепенно и находиться в ней не более 10−15 секунд. После выхода необходимо сразу вытереться и переодеться в сухую и тёплую одежду.
Особое внимание уделяется выбору места для погружения. Купаться следует только в официально оборудованных купелях, где будут дежурить спасатели и медицинские работники. Использование необорудованных мест может быть опасно для жизни.
В МАСС подчёркивают, что алкоголь до и после купания категорически противопоказан, а дети у купелей должны находиться исключительно под присмотром взрослых.
