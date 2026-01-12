В Новосибирске подготовили купели к Крещенским купаниям

Специалисты напоминают, что участие в купаниях требует ответственного подхода и предварительной подготовки. Перед погружением рекомендуется проконсультироваться с врачом, так как купание в ледяной воде противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проблемами с щитовидной железой, острыми воспалительными процессами, а также беременным женщинам.