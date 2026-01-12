Работодателям дадут право направлять сотрудников к психиатру: когда норма вступит в силу и как будет работать

Позже стало известно, что для больных с психическими расстройствами в России с 2025 года ввели лечение электрошоком. Электросудорожная терапия (ЭСТ) — один из эффективных способов лечения ряда тяжелых психических расстройств, известный с 30-х годов XX века, добавил эксперт.