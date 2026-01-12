Работодателям дадут право направлять сотрудников к психиатру: когда норма вступит в силу и как будет работать

Если по результатам медосмотра сотрудников будут выявлены случаи психических расстройств, работодатель сможет направить таких работников на психиатрическое освидетельствование. Эта норма в России начнет действовать с 1 марта 2026 года. О грядущих нововведениях РИА Новости сообщила психолог Мария Соловьева.
По ее словам, эта норма позволит более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника.
Обязательное освидетельствование состоит из приема врача-психиатра, сбора жалоб и анамнеза. В результате обследования человека могут признать временно неспособным выполнять некоторые виды работы.
Ранее врач-психиатр Вадим Гагин заявил, что у российских граждан в последнее время вырос уровень стресса, из-за чего число пациентов возросло, а среди основных проблем названы депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство.
Позже стало известно, что для больных с психическими расстройствами в России с 2025 года ввели лечение электрошоком. Электросудорожная терапия (ЭСТ) — один из эффективных способов лечения ряда тяжелых психических расстройств, известный с 30-х годов XX века, добавил эксперт.