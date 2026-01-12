СМИ: Пять человеческих голов обнаружили на пляже в Эквадоре

На пляже в провинции Манаби в Эквадоре были найдены пять человеческих голов. Об этом сообщил телеканал Ecuavisa.
— В систему экстренной помощи ECU911 поступило обращение о находке анатомических частей на пляже в кантоне Пуэрто-Лопес, — говорится в статье со ссылкой на отчет Национальной полиции.
Позже полицейские, криминалисты и сотрудники управления тяжких преступлений подтвердили, что речь идет о пяти человеческих головах. В настоящее время идет расследование.
Было установлено, что головы принадлежат пяти мужчинам в возрасте 20−34 лет. По предварительной версии, все они могли быть убиты в открытом море. Следователи предполагают, что мужчины вышли на лодке в море, где их перехватила и убила преступная группа.
Головы своих жертв злоумышленники доставили на берег и оставили на деревянных конструкциях в качестве устрашающего послания, которое предположительно связано с вымогательствами в отношении рыбаков.
Поиск тел погибших пока не дал результатов.
В ЮАР юношу застрелили на глазах у родных. После этого преступник сбежал с отрубленной головой своей жертвы. Об этом 4 января сообщило издание Times Live. Инцидент произошел в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда, который связан с возвращением мужчины в общину после прохождения инициации.