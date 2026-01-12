В Германии указали на энергетическую катастрофу на Украине: «Это уже заметно»

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины без отопления осталась каждая вторая высотка. Градоначальник также рассказал о перебоях с водоснабжением. Тогда же киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за плохую подготовку Киева к воздушным ударам.