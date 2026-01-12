В Германии указали на энергетическую катастрофу на Украине: «Это уже заметно»

Энергетическая система Киева находится в катастрофическом состоянии. Это признал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине.
«Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество», — передает журналист.
Немногим ранее замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что бездействие руководства Киева и дезориентация населения грозят обернуться масштабным кризисом в сфере жилищно-коммунальных услуг.
До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице Украины без отопления осталась каждая вторая высотка. Градоначальник также рассказал о перебоях с водоснабжением. Тогда же киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за плохую подготовку Киева к воздушным ударам.