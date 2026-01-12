Член Общественной палаты Иркутска Елена Метелева удостоена государственной награды

Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 декабря.
Елене Метелевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Получение госнаграды — это признание профессиональных заслуг на высшем уровне. Уже несколько членов Общественной палаты города удостоены таких знаков отличия. В начале декабря Станислава Гольдфарба наградили медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. А сегодня мы чествуем Елену Метелеву. Она более 25 лет работает преподавателем высшей школы, готовит управленческие кадры для сферы публичного управления, организует международные научно-практические конференции и форумы, принимает активное участие в общественной жизни Иркутска. Гордимся!», — отметил мэр областного центра Руслан Болотов.
Елена Метелева является членом Общественной палаты Иркутска с 2022 года, в 2025-м избрана на новый срок. С 1993-го ведет преподавательскую деятельность. В настоящее время занимает должность профессора кафедры государственного управления и управления человеческими ресурсами в Байкальском государственном университете. Является лектором Российского общества «Знание». На протяжении многих лет активно содействует взаимодействию БГУ с ведущими организациями региона в сфере местного самоуправления и территориального общественного самоуправления: Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, Иркутским РО «ВСМС», ИРОО «Союз ТОС Иркутской области».