Член Общественной палаты Иркутска Елена Метелева удостоена государственной награды

«Получение госнаграды — это признание профессиональных заслуг на высшем уровне. Уже несколько членов Общественной палаты города удостоены таких знаков отличия. В начале декабря Станислава Гольдфарба наградили медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. А сегодня мы чествуем Елену Метелеву. Она более 25 лет работает преподавателем высшей школы, готовит управленческие кадры для сферы публичного управления, организует международные научно-практические конференции и форумы, принимает активное участие в общественной жизни Иркутска. Гордимся!», — отметил мэр областного центра Руслан Болотов.