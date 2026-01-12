На фасадах десяти зданий в Иркутске установили 2000 светильников

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре завершили установку архитектурно-художественной подсветки фасадов десяти исторических зданий.
Выполненные работы проверили заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков, заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин и исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Ольга Мартихаева.
2000 светильников установили на фасадах десяти сооружений по адресам:
ул. Каландаришвили, 12 («Родильный дом и лечебница»);
ул. Карла Маркса, 29 («Дом И. А. Мыльникова и В. В. Зазубрина». После — «Детский приют Императрицы Марии»);
б-р Гагарина, 24 («Белый дом»);
ул. Свердлова, 14 («Базановский приют»);
ул. Ленина, 23 («Дворянское собрание»);
ул. Сухэ-Батора, 1а («Собор Богоявления»);
ул. Сухэ-Батора, 2 («Церковь Спаса, 1710 г.»);
ул. Чехова, 2 («Дом Песковой»);
ул. Сухэ-Батора, 1а («Костел»);
ул. Карла Маркса, 1 («Госуниверситет»).
Работы провели за счет федерального, областного и городского бюджетов в рамках реализации программы обустройства «Туристского кода центра города» по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
«Иркутск второй раз принимает участие в этой программе. В результате на объектах культурного наследия в историческом центре города появляется архитектурная подсветка. Здания обретают новый облик, становятся интересными, а улицы города — более освещенными. Мы надеемся, что в 2026-м, в год 360-летия столицы региона, нам удастся получить федеральные средства, чтобы как можно больше объектов преобразились», — отметил Андрей Южаков.
Проект разработан компанией, которая специализируется на изготовлении и монтаже архитектурной подсветки. Специалисты создали концепцию, которая сочетается с уже реализованной в 2023 году на 16 других сооружениях в центре Иркутска. Особое внимание уделяли качеству и подбору светильников, сообщает пресс-служба мэрии.
«Все оборудование прошло трехступенчатый контроль: проверку комплектующих, сборки и готовой продукции. Светильники тестировались в лабораторных условиях на соответствие оптическим, электрическим и цветовым характеристикам. В зависимости от цвета фасадов, мы подбирали необходимый оттенок ламп», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Моечкин.
Он сообщил, что система позволяет применять разные сценарии освещения: в будние дни используется экономный режим, а в праздничные — более насыщенный свет, подчеркивающий архитектурный облик здания.
«К Новому году мы, как и обещали, завершили монтаж архитектурной подсветки на десяти исторических зданиях. Все они, кроме Иркутского государственного университета, являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Перед началом работ были проведены все необходимые экспертизы и согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, — подчеркнул Сергей Гаврин. — Фасадная подсветка в историческом центре Иркутска не только подчеркивает красоту зданий в ночное время, но и создает целостное, комфортное пространство для жителей и туристов».