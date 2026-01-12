На фасадах десяти зданий в Иркутске установили 2000 светильников

«К Новому году мы, как и обещали, завершили монтаж архитектурной подсветки на десяти исторических зданиях. Все они, кроме Иркутского государственного университета, являются объектами культурного наследия федерального и регионального значения. Перед началом работ были проведены все необходимые экспертизы и согласования со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, — подчеркнул Сергей Гаврин. — Фасадная подсветка в историческом центре Иркутска не только подчеркивает красоту зданий в ночное время, но и создает целостное, комфортное пространство для жителей и туристов».