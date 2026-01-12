Управляющие компании Приморья накажут за неубранный снег

Ранее ИА DEITA писало о состоянии дорог и тротуаров в городе к утру первого рабочего дня 2026 года. Сигналы от жителей о неудовлетворительном состоянии дорожно-транспортной сети продолжают поступать в telegram-каналы микрорайонов и в чат мэра. Так, из-за снежных завалов временно укорочен маршрут автобуса № 39 (Улица Луговая — ул. Сафонова, 20). Автобусы доезжают до улицы Никифорова и разворачиваются обратно в сторону Луговой, потому что подъём не почищен. В том же микрорайоне приостановлено обслуживание маршрута № 92 из-за заснеженного подъёма от остановки «Школьная» на улицу Часовитина. Таксисты приостановили приём заявок в микрорайон.