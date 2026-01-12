Управляющие компании Приморья накажут за неубранный снег

Организации, которые нарушают сроки очистки придомовых территорий или проводят снегоуборочные работы некачественно, будут оштрафованы.
Во Владивостоке административно-территориальные комиссии вместе с представителями районных прокуратур сегодня проинспектируют подведомственные территории, организациям-нарушителям будут внесены представления, а если предписания не будут исполнены, следующей санкцией станут штрафы. По предварительной оценке главы города Константина Шестакова, Владивостоку потребуется три дня, чтобы полностью очистить от снега дороги, до пяти дней — тротуары. Аналогичная работа комиссий началась и в Большом Камне.
По данным Примгидрометцентра, этот циклон был одним из самых мощных с 2006 года. 20 лет назад осадков в Приморье выпало больше, но ветер был слабее и не было метели. Во Владивостоке 11 января 2026 года выпало 12 мм осадков за сутки, что соответствует всей месячной норме за январь.
Сочетание снега и сильного ветра привело к нескольким авариям на сетях электроснабжения. Ночью ликвидировали отключение света в Черемшанах и Пластуне, до 12.00 планируют восстановить электричество в селе Валентин Лазовского округа.
Жители Владивостока отмечают, что с последствиями минувшего снегопада лучше справляются именно управляющие компании, а не муниципалитет. Во многих дворах более-менее чисто (впрочем, этому способствовала и самодеятельность некоторых жильцов), а проезды, лестницы и тротуары, которые относятся к ведению города, в худшем состоянии.
Ранее ИА DEITA писало о состоянии дорог и тротуаров в городе к утру первого рабочего дня 2026 года. Сигналы от жителей о неудовлетворительном состоянии дорожно-транспортной сети продолжают поступать в telegram-каналы микрорайонов и в чат мэра. Так, из-за снежных завалов временно укорочен маршрут автобуса № 39 (Улица Луговая — ул. Сафонова, 20). Автобусы доезжают до улицы Никифорова и разворачиваются обратно в сторону Луговой, потому что подъём не почищен. В том же микрорайоне приостановлено обслуживание маршрута № 92 из-за заснеженного подъёма от остановки «Школьная» на улицу Часовитина. Таксисты приостановили приём заявок в микрорайон.
Остаются в снегу и некоторые магистральные дороги Чуркина, бухты Тихой, 71-го микрорайона, даже центра. Участникам дорожного движения мешают в том числе горы снега уже убранного, которые занимают полосы движения.