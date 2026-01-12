Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 12 января.
Овнам важно проявить осторожность в общении с теми друзьями, которые не отошли от праздничных дней. Сами Овны тоже станут чувствительными к критическим высказываниям, однако обижаться не будут.
Для Тельцов впереди ожидаются изменения в личной жизни, вплоть до разговоров об официальной регистрации брака. Ожидайте поступление финансов — тогда можно будет подумать о небольших покупках.
Близнецам стоит опасаться спешки: можно не заметить недоброжелателя, завидующего вашим достижениям. Настоятельно рекомендуется больше внимания уделить партнеру, а не отвлекаться на посторонних.
День обещает Ракам напряженность: предстоит пройти путь от риска неудачи до блестящего успеха. Но звезды убеждены, что все получится. Этот опыт откроет двери к перспективному партнерству.
Львы умеют глубоко анализировать ситуацию и уверенно двигаться вперед. Ваши способности востребованы: возможны выгодные предложения, а также встреча с необычной личностью.
Девы, решившие заняться делом, потратят немало времени на выбор приоритетов. Если ищете новую работу, можете наткнуться на привлекательную вакансию.
Рабочий график Весов потребует повышенного внимания, предстоит вести важные переговоры. Подайте сигнал миру — возможно, Вселенная откликнется.
Скорпионы, которые способны быстро справится с заданиями без каких-либо замечаний, смогут претендовать на вознаграждение. Дополнительные средства окажутся весьма кстати.
Стрельцы излучают магическое очарование, а задача дня для них — испытать судьбу. Их влияние растет, интуиция ведет к победе, финансы буквально притягиваются.
Значимым фактором успеха станет настроение Козерогов. Если почувствовали раздражение, постарайтесь расслабиться, сохраняя достоинство. Вам поступит помощь оттуда, откуда не ждали.
Отдых пошел Водолеям на пользу. У них снова есть силы на шутки и иронию. Это качество пригодится и в первый рабочий день недели. Избегайте сплетен, иначе рискуете оказаться виноватым.
Рыбам следует начать утро с активного мозгового штурма: среди ваших идей найдется отличная. Есть шанс поехать в командировку по работе.