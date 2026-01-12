С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 000 тонн снега

Только за первые 10 дней января на полигоны вывезли более 15 000 тонн снега.
По данным гидрометцентра, с начала месяца выпало около 10 мм осадков (при среднемесячной норме около 14 мм), что составило 70% среднемесячной нормы. Из них почти 40% — за последние сутки.
«Все январские праздники снег идет практически каждый день, дорожные службы работают в усиленном режиме. По поручению мэра Руслана Болотова перед началом рабочей недели уделяем особое внимание подходам и подъездам к социальным учреждениям», — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Пока идет снегопад, силы направлены на подсыпку центральных магистралей противогололедными материалами и разметание снега с тротуаров и проезжей части. С утра вручную и механизированным способом очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы и заездные карманы. Очищают от наката переулок Восточный, улицы Норильскую, Ледовского, Образцова, Томсона, Улан-Баторскую, Академическую, Лермонтова, Байкальскую, Ширямова, Рабочего Штаба.
На уборке задействовано почти 60 единиц техники и 170 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.
Продолжается работа по очистке общественных пространств, а также лестниц во всех районах города. Работы находятся на контроле глав округов.