Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 января с улиц Иркутска вывезли более 15 000 тонн снега

Иркутск, НИА-Байкал — Дорожные службы Иркутска продолжают в круглосуточном режиме работы по уборке снега.

Источник: НИА Байкал

Только за первые 10 дней января на полигоны вывезли более 15 000 тонн снега.

По данным гидрометцентра, с начала месяца выпало около 10 мм осадков (при среднемесячной норме около 14 мм), что составило 70% среднемесячной нормы. Из них почти 40% — за последние сутки.

«Все январские праздники снег идет практически каждый день, дорожные службы работают в усиленном режиме. По поручению мэра Руслана Болотова перед началом рабочей недели уделяем особое внимание подходам и подъездам к социальным учреждениям», — рассказал начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Пока идет снегопад, силы направлены на подсыпку центральных магистралей противогололедными материалами и разметание снега с тротуаров и проезжей части. С утра вручную и механизированным способом очищают остановки, тротуары, пешеходные переходы и заездные карманы. Очищают от наката переулок Восточный, улицы Норильскую, Ледовского, Образцова, Томсона, Улан-Баторскую, Академическую, Лермонтова, Байкальскую, Ширямова, Рабочего Штаба.

На уборке задействовано почти 60 единиц техники и 170 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии.

Продолжается работа по очистке общественных пространств, а также лестниц во всех районах города. Работы находятся на контроле глав округов.