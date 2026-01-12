Ричмонд
В Новом Уренгое из-за морозов отменили занятия для младших школьников

В Новом Уренгое (ЯНАО) для учащихся 1−5 классов первой смены отменили занятия из ‑за неблагоприятных погодных условий. Температура воздуха в городе опустилась до −34 градусов, а северный ветер достигает 6 м/с. Об этом сообщили в администрации города.

Занятия отменили для учащихся 1−5 классов первой смены.

«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс. Информация для первой смены», — сказано в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале с 12 по 18 января ожидается существенное похолодание. Ночью температура может достигать −41 градуса.