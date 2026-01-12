В Новом Уренгое из-за морозов отменили занятия для младших школьников

В Новом Уренгое (ЯНАО) для учащихся 1−5 классов первой смены отменили занятия из ‑за неблагоприятных погодных условий. Температура воздуха в городе опустилась до −34 градусов, а северный ветер достигает 6 м/с. Об этом сообщили в администрации города.