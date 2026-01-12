Чемпион мира по пятиборью Зинковский не смог пережить смерть жены

Всего на несколько месяцев пережил горячо любимую супругу чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский, рассказала aif.ru его ученица Кагира.
«Нашего дорого тренера не стало 10 января. Хотя я ушла из спорта 10 лет назад, с Евгением Валерьевичем мы всегда были на связи. Его очень сильно подкосила смерть жены в 2025 году, Кристины Николаевны. Он очень переживал. Переживал из-за ее ухода, из-за молодых спортсменов. Вот сердце и не выдержало», — поделилась собеседница издания.
Евгений Зинковский получил широкую известность в 1983 году, когда стал чемпионом мира в составе сборной СССР в командном первенстве и бронзовым призером в личном зачете. Он успешно выступал на международных и всесоюзных соревнованиях. После завершения спортивной карьеры работал тренером. Он нескольких чемпионов и призеров чемпионатов России и Европы.
