Чемпион мира по пятиборью Зинковский не смог пережить смерть жены

«Нашего дорого тренера не стало 10 января. Хотя я ушла из спорта 10 лет назад, с Евгением Валерьевичем мы всегда были на связи. Его очень сильно подкосила смерть жены в 2025 году, Кристины Николаевны. Он очень переживал. Переживал из-за ее ухода, из-за молодых спортсменов. Вот сердце и не выдержало», — поделилась собеседница издания.