Чемпион мира по пятиборью Зинковский не смог пережить смерть жены

10 января скончался чемпион мира по пятиборью Зинковский. Как рассказала ученица спортсмена, причиной смерти стали проблемы с сердцем и переживания из-за смерти жены.

Источник: Аргументы и факты

Всего на несколько месяцев пережил горячо любимую супругу чемпион мира по современному пятиборью Евгений Зинковский, рассказала aif.ru его ученица Кагира.

«Нашего дорого тренера не стало 10 января. Хотя я ушла из спорта 10 лет назад, с Евгением Валерьевичем мы всегда были на связи. Его очень сильно подкосила смерть жены в 2025 году, Кристины Николаевны. Он очень переживал. Переживал из-за ее ухода, из-за молодых спортсменов. Вот сердце и не выдержало», — поделилась собеседница издания.

Евгений Зинковский получил широкую известность в 1983 году, когда стал чемпионом мира в составе сборной СССР в командном первенстве и бронзовым призером в личном зачете. Он успешно выступал на международных и всесоюзных соревнованиях. После завершения спортивной карьеры работал тренером. Он нескольких чемпионов и призеров чемпионатов России и Европы.

Ранее спортивный врач Андрей Литвиненко объяснил, что могло привести к внезапной смерти 32-летнего бразильского игрока норильского футзального клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе в аэропорту Ухты.