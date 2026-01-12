Глава СК взял на контроль проверку аварийных автобусов в Омской области

Поводом стали тревожные сигналы от граждан и инцидент на трассе: на маршруте «Омск — Черниговка» у рейсового автобуса прямо на ходу отвалилось колесо. В сети жители жалуются на плачевное состояние транспорта и отсутствие ремонта.
Проверка по факту инцидента уже организована. Под пристальным вниманием центрального аппарата СК омские следователи должны установить все обстоятельства. Речь может идти о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта.
Напомним, с 1 января 2026 года в Омской области повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Это связано с увеличением расходов на топливо, масла и детали для автобусов, трамваев и троллейбусов.