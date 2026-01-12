Бублик прокомментировал триумф на турнире в Гонконге

«Лоренцо, я прекрасно знаю, каково это — проигрывать в финалах, сам через такое проходил много раз. Уверен: ты скоро возьмешь титул, о котором сейчас даже не мечтаешь. Желаю тебе и всей твоей команде большого успеха и крупной победы! Гонконг навсегда останется особенным местом в моей жизни — именно здесь я попал в десятку сильнейших. Этот титул посвящаю своей команде и семье — вместе мы добились чего-то по-настоящему великого. Огромное спасибо организаторам турнира, болбоям и всем, кто делал это соревнование таким замечательным. Спасибо тебе, Гонконг», — сказал Бублик после матча.