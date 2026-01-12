Красноярский БК «Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань»

11 января красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своем паркете сенсационно обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в спортивном комплексе «Арена. Север» и завершилась со счетом 86:78 (25:17, 22:20, 16:19, 23:22).
Самым результативным игроком в нашей команде стал 21-летний центровой Егор Рыжов — на его счету 24 очка. Таким образом, сейчас сибиряки занимают седьмое место в турнирной таблице, находясь в зоне плей-офф.
— С самого начала мы вышли с хорошей энергией, уверенно действовали в защите и на протяжении всей игры контролировали подбор, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Следующий матч красноярцы проведут на выезде 20 января с «Нижним Новгородом».
