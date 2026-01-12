В Приморье ввели «родительскую стипендию» для студентов с детьми: сколько платят

«Право на получение выплаты будет предоставляться отцу или матери ребенка — студентам очного отделения не только вузов, но и учреждений профессионального образования. Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей в месяц», — сообщили в Заксобрании региона.
Выплата назначается вне зависимости от среднедушевого дохода семьи. Единственное обязательное условие — мать ребенка должна встать на медицинский учет на раннем сроке беременности. В случае, если оба родителя учатся, выплату получает один из них.
Эта мера поддержки является временной и будет действовать до 31 декабря 2028 года. На ее реализацию в бюджете края ежегодно предусмотрено свыше 35 млн рублей. По прогнозам, число получателей составит порядка 200 человек.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 1 января 2026 года федеральный МРОТ увеличился до 27 093 рублей, что на 20% больше прежнего уровня.