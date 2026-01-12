Ричмонд
Цены на такси взлетели в Новосибирске в первый рабочий день 2026 года

Местные жители заметили, что сегодня поездки по городу обходятся значительно дороже, чем обычно.

Источник: Комсомольская правда

Цены на такси взлетели в Новосибирске в первый рабочий день 2026 года. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, поездка выходит значительно дороже обычного, а в некоторых случаях стоимость выросла в два раза.

— Собиралась сегодня в офис поехать на такси. Увидела, что стоимость поездки вдвое дороже, чем было раньше. Агрегатор даже посоветовал воспользоваться общественным транспортом, — поделилась местная жительница.

В приложениях такси указано, что стоимость поездки повышена из-за того, что мало свободных машин, да и движение в пути затруднено из-за пробок. К слову, к 9 часам утра 12 января загруженность дорог достигла 7 баллов.