Цены на такси взлетели в Новосибирске в первый рабочий день 2026 года. Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, поездка выходит значительно дороже обычного, а в некоторых случаях стоимость выросла в два раза.
— Собиралась сегодня в офис поехать на такси. Увидела, что стоимость поездки вдвое дороже, чем было раньше. Агрегатор даже посоветовал воспользоваться общественным транспортом, — поделилась местная жительница.
В приложениях такси указано, что стоимость поездки повышена из-за того, что мало свободных машин, да и движение в пути затруднено из-за пробок. К слову, к 9 часам утра 12 января загруженность дорог достигла 7 баллов.