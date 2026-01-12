Ричмонд
Сход колес автобуса в Омской области привел к проверке СКР

Результаты разбирательств доложат главе ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В СК России проконтролируют ситуацию со сходом с оси задних колес автобуса «Омск — Черниговка». Напомним, авария произошла 9 января. В соцсетях очевидцы показали видео с места инцидента и пожаловались оказания услуг перевозки.

«Граждане отмечают, что автомобили общественного транспорта находятся в аварийном состоянии, однако мер к их ремонту не принимается. В СУ СК России по Омской области организована процессуальная проверка. О ее предварительных и окончательных результатах поручил доложить председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин», — сообщили в ведомстве 11 января.

Ход разбирательств поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее мы рассказали, что при пожаре в квартире в Омске спасли 16 человек.